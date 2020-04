Gonzalo Pineda arremete en contra de Aldo Farías

MÉXICO.- Lo que empezó en una columna de opinión terminó acabando en indignación completa. Anoche, el exfutbolista mexicano, Gonzalo Pineda, se le fue encima al narrador de TUDN, Aldo Farías, quien levantó mucha polémica después de publicada una columna de opinión en el diario Cancha.

El escrito de Farías determina que los jugadores de la Liga de Plata “se están haciendo las víctimas”, después de la decisión que los altos mandos del futbol mexicano tomaron respecto a la abolición del ascenso.

“Todos los días personas realmente necesitadas pierden su trabajo por el cierre de algún negocio, y que muchos estén gastando balas por los futbolistas me parece un acto de inconciencia” fue uno de los párrafos expresados por el periodista.

Pineda, al leer esto, le dedicó a Farías un extenso hilo que comenzó diciendo su “necesidad por likes”, al igual que el descontento total con lo escrito por el exMultimedios.

“Con todo respeto has convertido tu personaje de tv y redes sociales en uno muy desagradable, con comentarios imprecisos, y ávidos de likes y followers, confundiendo y mal informando a las personas que te siguen como un referente.

Con todo respeto @AldoFariasGzz has convertido tu personaje de tv y redes sociales en uno muy desagradable, con comentarios imprecisos, y ávidos de likes y followers, confundiendo y mal informando a las personas que te siguen como un referente de opinión, abro hilo https://t.co/KlDrpg7gzn — Gonzalo Pineda (@GonzoPineda8) April 18, 2020

La profesión del futbolista no es privilegiada, tienen “privilegios” los que están momentáneamente en la élite (por merecimientos propios), pero no explicas que en el fútbol profesional hay diferentes niveles en donde muchos nunca pasan de una 3a o 2a división, no todo es 1a división! No explicas que lo que gana el futbolista promedio en 10 años no le da para vivir con los “privilegios” que tanto te molestan, por el resto de sus vidas”, fue algo de lo dicho por el hoy auxiliar técnico del Seattle Sounders.

Al final, Erbin Trejo del Zacatepec respaldó lo dicho por el exmundialista en Alemania 2006, al igual que Félix Fernández e Ignacio Suárez, analista y periodista de TUDN y Récord respectivamente.

en donde muchos nunca pasan de una 3a o 2a división,no todo es 1a división! No explicas que lo que gana el futbolista promedio en 10 años no le da para vivir con los “privilegios” que tanto te molestan, por el resto de sus vidas. — Gonzalo Pineda (@GonzoPineda8) April 18, 2020

Y no te confundas, no pretendo que solapes o tapes conductas negativas que el gremio tiene, pero tampoco mientas por convivir. Te sigo en redes sociales por que fuimos compañeros de trabajo brevemente, más a partir de ahora no será así. Abrazo — Gonzalo Pineda (@GonzoPineda8) April 18, 2020

Te molesta que compañeros tuyos le den difusión y atención al futbolista cuando hay personas realmente necesitadas a las que no se les da difusión, te invito a que seas congruente y si tanto te molesta ésto, dejes de hablar de futbol y le des espacio a estas personas, — Gonzalo Pineda (@GonzoPineda8) April 18, 2020

Cargando...