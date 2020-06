Guillermo Almada reveló haber adquirido coronavirus

TORREÓN.- Santos Laguna ha sido hasta el momento el club mexicano que más casos positivos de coronavirus ha presentado. Las pasadas pruebas hechas por la directiva coahuilense detectaron 15 infectados, listado en el cual se encontraba su entrenador Guillermo Almada.

En entrevista para Unanimo Deportes, Almada aceptó haber contraído el virus asiático y esto a pesar de no haber salido de su casa ni una sola vez, cosa que le pareció bastante extraña.

“Voy a ser más específico, mi señora es médico. En mi casa, mi señora es la que hace los mandados, porque obviamente como es su especialidad, ella sabe protegerse más. Los niños chicos tampoco salen y tenemos una empleada. A veces salían al parque, acá a la esquina, que son 20 metros de casa. Era el único lugar al que iba cuando no había gente y el único que se contagió en mi casa fui yo, fui el único que no salió de mi casa“, reveló en la charla.

El charrúa desconoció por completo la razón que lo llevó al contagio y tachó al coronavirus de ser una enfermedad traicionera.

“Todavía no sabemos cómo me contagie y le puedo dar fe que yo no salí de mi casa. Esta enfermedad es tan traicionera y estamos aprendiendo cosas todos los días, que uno no sabe en qué momento le puede llegar”, dictaminó.

Por último, el estratega fue franco y advirtió que ni Jonathan Orozco ni Gerardo Arteaga tomaron las precauciones necesarias, por lo que el virus en su organismo no fue una situación extraña.

«Gracias a Dios no tuve ningún síntoma, ningún problema. Nosotros no nos juntamos ningún día, los que lo expusieron públicamente son Orozco y Arteaga”, terminó.

