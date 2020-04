Guillermo Cantú comparó el Ascenso MX con el infierno

CIUDAD JUÁREZ.- En una entrevista para ESPN, Guillermo Cantú, actual director deportivo de los Bravos, recordó su antigua etapa como propietario del Necaxa, en donde solía bromear al respecto de lo que se vivía en dicha categoría día con día, siendo aquello una verdadera pesadilla para él y sus socios.

«Tuve la oportunidad de estar de propietario en el Ascenso MX con dos equipos, el último fue Necaxa, y junto con mi socio (Ernesto Tinajero) siempre teníamos la broma de que nos encontrábamos en el Infierno y había que salir de allí», declaró.

¡LA PECERA DEL GRAN PEZ! 🐠 El Estadio Banorte 🏟️ es la fortaleza de @Dorados, un inmueble que ha sido testigo de grandes partidos. Además, figuras de clase mundial como Pep Guardiola, Cuauhtémoc Blanco y Diego Maradona la han tenido como casa#SienteTuLiga#TuCasaTuCancha pic.twitter.com/oCFK94Gdj4 — ASCENSO BBVA MX (@AscensoBBVAMX) April 15, 2020

Cantú se encuentra del lado que ve con buenos ojos la abolición del Ascenso MX, algo que él prefiere llamar “una gran oportunidad” a futuro.

«Yo no entendí que se acaba el ascenso y descenso, sino que se ha suspendido. Este tiempo puede ser razonable o no, pero será sólo por un tiempo. Estamos viviendo un reto importante y podemos convertirlo en una gran oportunidad para el desarrollo del futbol y de los futbolistas mexicanos, no únicamente de los extranjeros», añadió.

La nueva Liga de Expansión es una realidad y poco a poco comienza a tomar forma. Se pretende que sean 20 equipos en dicho formato, los cuales compondrán actuales clubes del Ascenso MX, de la Liga Premier MX y algunas filiales de la Liga MX.

Cargando...