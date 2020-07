Guillermo Ochoa se ofendió tras comparaciones con Luisito Comunica

CIUDAD DE MÉXICO.- Tal parece que las semejanzas que muchos aficionados se han atrevido a hacer entre Guillermo Ochoa y Luisito Comunica no cayeron en gracia del guardameta mexicano, quien durante un stream, habló de ello.

Cómo apagar las velas de tu pastel sin esparcir el virus pic.twitter.com/ojFEdN7VRJ — Luis El Crack (@LuisitoComunica) March 23, 2020

Ochoa comentó que mientras jugaba en Europa, no conocía a este famoso youtuber mexicano, pero cuando logró detectarlo, se ofendió, pues asegura Luisito no tiene ningún parecido con él, ni siquiera ese peculiar cabello rizado.

«Ya voy para un año que estoy viviendo en México, pero estando fuera todo mundo me hablaba de Luisito Comunica y yo decía ‘¿y este güey quién es?’. Digo, no me chingu**, yo sí le meto al gym, yo sí como bien; ni el bigotito, Luisito no le echa ni ganas a su pelo», dijo el meta titular de las Águilas.

Memo Ochoa da más risa en unos cuantos minutos que Luisito comunica en sus miles de videos. pic.twitter.com/IHA6DfavKP — Ese wey. (@LeriusD) July 29, 2020

Estas declaraciones hicieron que sus compañeros de juego se soltaran a carcajadas e igualmente en redes sociales, en donde nunca se esperaron una respuesta tan franca y destructiva del cuatro veces mundialista.

