Gustan ‘Chucky’ y Montes al Hamburgo

ALEMANIA.- En entrevista con ESPN, el dirigente del Hamburgo de la Bundesliga B, Jonas Boldt, sorprendió al enlistar un par de jugadores mexicanos que ven con las cualidades necesarias para jugar con el “Dinosaurier”, quien va que vuela para regresar a la Primera División.

Boldt aseguró que actualmente, Hirving Lozano y César Montes son dos elementos interesantes con los cuales podía pensar a futuro, pues ahora las prioridades son otras, como ascender y recuperarse económicamente.

“En la situación que tenemos en Hamburgo debemos estar enfocados primero en regresar a la primera división, pero hay varios jugadores muy interesantes, por ejemplo desde antes de que fuera al PSV me gustaba mucho Hirving Lozano, ahora me encantó ver a César Montes el central que tiene buena presencia física, nosotros seguimos muy de cerca ese mercado aunque en este momento decir algo más profundo no sería conveniente«, declaró el alemán.

«Tal vez no será sencillo en el primer año porque no sólo se trata de un proyecto para volver a la primera división también tenemos que ir reforzando la economía, pero nunca se sabe, en el fútbol las cosas pueden cambiar muy rápido hacia un lado o hacia otro, te menciono estos dos nombres de Lozano y Montes que son conocidos y aunque creo que será complicado poder trabajar con ellos en un futuro no se puede descartar nada, todo puede cambiar muy rápido y con un poco de suerte los tenemos por acá», añadió.

Boldt es un hombre acostumbrado a trabajar con jugadores mexicanos, pues él fue el responsable de llevar a Javier Hernández al Bayer Leverkusen y a Andrés Guardado al PSV.

Por su parte, Hamburgo es segundo lugar general de la Bundesliga B y está a pocos puntos de asegurar su boleto al máximo circuito, del cual descendió en el año 2018, en uno de los eventos más trágicos en la historia del balompié germano.

Cargando...