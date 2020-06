Héctor Moreno planea jugar en la MLS

QATAR.- Con una seguridad inquebrantable y sin dudarlo un poco, Héctor Moreno, defensa central mexicano, confirmó que uno de sus deseos como futbolista profesional es jugar en la MLS, patio que últimamente ha sido pisado por muchos de sus compañeros compatriotas.

En una charla con Glen Davies dentro del podcast ‘Soccer Matters’, el zaguero central confirmó que llegar a la MLS es un pendiente que planea cumplir en un futuro y eso debido en gran parte a la calidad de vida que se podría obtener estando allá.

«Si, desde luego (me gustaría), como lo había dicho, es una liga que está creciendo mucho, que está levantado interés en todo el mundo, nunca he vivido allí pero sé que la calidad de vida es buena, Carlos (Vela), Jonathan (Dos Santos), Gio (Dos Santos) en su momento y ahora con Chicharito, solo me dicen cosas buenas sobre la calidad de vida, de la MLS y de sus clubes también, si solo escuchas buenas cosas al respecto, desde luego que uno quiere probar esa opción, veremos en un futuro”, declaró el canterano unamita.

Moreno también pisó tierra y si faltarle al respeto a su actual equipo qatarí argumentó que cumplirá su deseo de jugar en la MLS.

“Tengo contrato aquí (en Al Gharafa SC), y no quiero faltar al respeto estoy bien y feliz aquí (en Qatar), pero algún día jugaré (en MLS) eso es seguro.. claro si me quieren» , añadió.

El experimentado defensor tiene… años jugando en Europa y ha sido uno de los jugadores mexicanos más constantes en ese sentido. Además todo apunta a que estará disputando el Mundial de Qatar 2022, mismo que podría ser el último de su carrera.

