Hijo de Robert Siboldi comparó al Cruz Azul con la Selección Uruguaya

Al parecer, Cruz Azul y la Selección Uruguaya de Futbol no solamente comparten similitudes en su apodo, sino que también estilo de juego, al menos así lo considera Gastón Siboldi, hijo de Robert Dante, quien tiene a los capitalinos liderando la competencia del Clausura 2020.

El también exportero declaró a ESPN que La Máquina y la actual Selección charrúa tienen similitudes de juego, específicamente al momento de contragolpear.

“Yo veo jugar a Cruz Azul y es como si viera jugar a la selección uruguaya. No sé si le están inyectando ese toque. No me refiero a la selección charrúa de su época, sino a la actual selección del maestro Tabárez. Juegan más o menos con esa idea: a romper esquemas, a no tener tanto el balón; a contragolpear; a ser eficaces a la hora de entrar al área. Creo que él está transmitiendo eso”.

“La selección uruguaya juega así, en la última línea, tratando de tener la pelota, pero con la cabeza pensando en que te recupero y te hago daño. Así juega mucho el jugador uruguayo, le gusta jugar al límite”, dijo Gastön.

Al mismo tiempo, el hoy en día entrenador de porteros describió un poco la faceta de su padre como técnico, rescatando el apoyo que suele otorgarles a sus futbolistas.

“Mi papá es una persona que le da mucha confianza a los jugadores; como dicen, es de la vieja escuela; respeta jerarquías, jugadores que tienen presencia, y respalda mucho al jugador que a él lo respalda dentro de la cancha”, señaló.

Mañana, la Máquina Cementera y el América disputarán el liderato de la tabla en una edición más del Clásico Joven.

