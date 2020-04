Histórico: Pentágono confirmó como genuinos videos de OVNIS

ESTADOS UNIDOS.- Un hecho sin precedentes. El Pentágono de los Estados Unidos ha desclasificado tres videos correspondientes a un legítimo OVNI que fueron lanzados en 2017 y 2018 por una compañía particular cuyo fundador es Tom DeLonge, exintegrante de la banda Blink-182.

"OVNIS":

“Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible y no incide en ninguna investigación posterior de incursiones en el espacio aéreo militar por parte de fenómenos aéreos no identificados», confirmó Sue Gough, portavoz de la dependencia.

La Marina mantiene lineamientos para que sus pilotos puedan reconocer un objeto volador que realice movimientos no comunes. Precisamente en 2017, uno de estos aviadores relató en una entrevista a CNN que estos ‘ovnis’ se movían de una manera «que no podría explicar».

La reacción del experto

Dicho lo anterior, el investigador Jaime Maussan puntualizó que todo se podría tratar de un intento de comunicación por parte de otras inteligencias, quienes han aumentado sus “visitas” a La Tierra en estos últimos años.

«La aceptación del Pentagono de la existencia de Naves desconocidas en la Tierra coincide con uno de los momentos de mayor actividad Ovni en el mundo de los últimos años. Además de lo que podrían ser verdaderos intentos de comunicación de otras inteligencias«, dijo en su Twitter.

