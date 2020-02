¡Histórico! Rodolfo Pizarro anotó el primer gol en la historia del Inter Miami

MIAMI, Estados Unidos.- Le bastaron dos minutos a Rodolfo Pizarro para debutar con el pie derecho en la MLS

El cuadro de la Florida iba abajo 1-0, pero al 33’, dos minutos después de haber ingresado al terreno de juego, el futbolista tamaulipeco se encargó de emparejar las cosas, todo esto gracias a la asistencia de Lee Nguyen.

PIZARRO GOAAAALLL!! Two minutes after coming in off the bench… on his fourth touch, off Lee Nguyen assist. @InterMiamiCF 1, @PhilaUnion 1. 33rd minute @HeraldSports

— Michelle Kaufman (@kaufsports) February 15, 2020