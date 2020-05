¡Histórico! SpaceX envía al espacio a astronautas de la NASA

ESTADOS UNIDOS.- Se ha escrito historia. La compañía SpaceX ha enviado al espacio a los astronautas de la NASA, Robert Behnken y Douglas Hurley, esto desde suelo estadounidense, algo que no se veía desde hace 10 años.

Este lanzamiento estaba programado para llevarse a cabo ayer viernes, sin embargo, las condiciones climáticas no lo permitieron y este sábado fue el día elegido para retomar las actividades. El cohete Falcon 9 despegó desde la legendaria plataforma de lanzamiento 39A del Centro Espacial de Kennedy de la NASA en Florida, en donde partió el Saturn V como parte de la misión Apollo 11 que envió a los primeros seres humanos a La Luna.

We have liftoff. History is made as @NASA_Astronauts launch from @NASAKennedy for the first time in nine years on the @SpaceX Crew Dragon: pic.twitter.com/alX1t1JBAt

— NASA (@NASA) May 30, 2020