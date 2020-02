‘Hizo un asalto al poder’; Pedro Caixinha criticó a Ricardo Peláez

PORTUGAL.- La Máquina Cementera se encuentra desarrollando un nuevo proyecto deportivo, pues, recordemos que a mediados del año pasado, su estructura se desquebrajó desde la Dirección Deportiva hasta la Técnica, en donde los personajes principales que dejaron el barco por una u otra razón fueron Ricardo Peláez y Pedro Caixinha.

En una entrevista para Tribuna Expresso de su país natal, Caixinha reveló cómo fue la manera de trabajar por parte de Ricardo Peláez, exDirector Deportivo que se marchó del club después de habérsele negado la incorporación de un técnico de su gusto, esto luego de despedir al europeo.

«Fue un asalto al poder del director deportivo. Él nunca aceptó muy bien nuestra forma de trabajar y lo que teníamos como estructura. Nunca aceptó que eso que llegó a ser implementado, que era nuestro proyecto. Llegó a decir muchas veces: ‘Ustedes no me necesitan, ustedes tienen a Pedro que es el manager que pone y dispone, que tiene el proyecto y aquí no soy visto ni pensado’.”

“Después me regresan al pasado en términos del club, en las cuestiones políticas. Regresa un cuñado del presidente y un hermano y a partir de ese momento toman la decisión de destituirme. Salgo yo y posteriormente acaba por salir el director deportivo», aclaró el luso.

Durante la etapa de Caixinha como timonel de la Máquina, el equipo logró una Copa MX y una Supercopa; también se llegó a una Final de Liga, pero ésta se perdió en el Apertura 2018.

