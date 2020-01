‘Hoy será un gran día’: Madre del ‘Chaquito’ mandó mensaje a su hijo previo a su debut

View this post on Instagram

Para muchos es ver jugar al hijo del Chaco, para otros es ver jugar al 9 canterano del azul. Para mi, es ver cumplir TU sueño de la mano de mi gran Dios, yo aun no me olvido todo lo q hemos pasado, hace un año exactamente estabas sin entrenar, con la ilusión de que los estudios salgan bien para volver a jugar al fútbol. ( tu felicidad es la mía ) pero debo admitir q cuando tu hijo no está bien de salud lo único q queres es q sane, más allá del futbol ) Diste todo y más de tu parte para volver a calzarte los tachones … Pero lo q más me enorgullece de vos, es q siempre confiaste en Dios, en q pusiste tu vida en sus manos para q él te guíe y te moldee. Hijo mío, hoy será un gran día, no importa el resultado, no importa si metes o no gol … lo q importa es q llegaste … y cómo dice papá, ahora viene lo más difícil q es mantenerse ! Acá siempre voy acompañarte … sabes q mi mano te acompañará, mi vida entera te sostendrá ! Estoy emocionada por demás … tengo un nudo en el pecho, pero vos me enseñaste algo … si confías en Dios no Tenes q tener miedo ( eso me lo dijiste caminando en San Francisco ) Te amo como nadie te amara en esta vida . Mamá ! ❤️ @sant.gimenez