Hugo González aplica la ‘ley del hielo’ a críticas y burlas

MONTERREY.- Dos año después, Hugo Gonzálzez vuelve a portar los colores de los Rayados, club en donde no dejó buen sabor de boca durante su primera experiencia, en donde se le es recordado por sus fallas en el marco que significaron goles en contra.

Esta mañana, en rueda de prensa virtual, el portero potosino defendió su palmarés y su trayectoria como profesional al asegurar que ha ganado más de lo que ha perdido, esto con objeto de las opiniones de especialistas y aficionados que cuestionan su retorno a La Pandilla.

“He escuchado esos comentarios que no estoy para partidos importantes, en mi carrera he demostrado que es todo lo contrario, he ganado más finales de las que he perdido. Por esa parte no me preocupa para nada, vengo bastante bien bastante fuerte me gustaría que la gente pudiera entrar al estadio para recibir el apoyo de ellos, para que se vean las ganas que tengo de demostrar al club”, garantizó el meta.

Hugo habló de su actualidad como futbolista y señaló que a diferencia de su primera etapa en Rayados, ahora cuenta con más experiencia, tan es así que ha sido llamado en repetidas ocasiones al Tricolor.

“Bastante diferente, cuando, llegué la primera vez a Monterrey no tenía ni 20 o 30 partidos en primera ahora más de 100 juegos, vengo con Selección, es otra faceta con mucha más experiencia. Creo que mi ilusión es ser campeón de Liga, así que no voy a dejar de trabajar hasta conseguir aquí en Monterrey a eso vengo”, añadió.

Y como al ser figura pública, no está exento de burlas y memes, González tomó con buen humor el apodo de ‘Manos Guangas’ que la afición de Rayados le ha adjudicado.

“Lo del apodo me da risa pero bueno tampoco me engancho no me dedico a estar leyendo todo lo que en alguna parte de la afición dice. Tomo este reto, después de dos años bastante buenos bastante positivos en Necaxa, llega tras la salida de Marcelo siendo de los mejores, quiero ganar títulos dejar huella, retos grandes si sintiera que no estoy listo no hubiera venido”, puntualizó.

🎙 | “Mi ilusión y mi sueño es ser Campeón de Liga, no voy a dejar de trabajar hasta conseguirlo aquí en Monterrey.” @hugo_gonzalez1 #ComentarioRayado 🗣#75AñosRayados 🔵⚪ pic.twitter.com/d96HcxfcPK — Rayados (desde 🏡) (@Rayados) July 6, 2020

Luego de dos años y cuatro torneos jugando de titular para el Necaxa, Hugo Gonález fue considerado por muchos como uno de los mejores porteros mexicanos del momento, opionones que son revalidadas por sus más recientes llamados a Selección Mexciana.

