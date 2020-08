Hugo Sánchez detuvo interés de Pumas

CIUDAD DE MÉXICO.- Continúa la búsqueda de los Pumas por entrenador. Desde la salida de Miguel González Míchel han emergido muchos nombres de posibles candidatos y aunque hay una lista bastante larga de ellos, hasta el momento no existe claridad alguna para el club capitalino.

Uno de los candidatos al banquillo fue Hugo Sánchez, esto revelado por el propio exfutbolista, quien además declaró haber rechazado la oferta que le hizo Jesús Ramírez, a causa de varias situaciones personales.

“A Chucho Ramírez, le agradezco la llamada telefónica que me hizo. Chucho tuvo el detalle de llamarme para ofrecerme esa posibilidad y le dije que le agradezco mucho que haya sido el primero que me llamara para ver si estaba interesado en que tomara las riendas del equipo, pero le dije que este es un momento difícil por la pandemia, que no sabemos en cuánto tiempo va a venir la dichosa vacuna.

“A parte estoy en una situación familiar en la cual mis hijas quieren hacer la universidad aquí en Madrid y es uno de los motivos por los que estoy aquí con mi esposa. Y le dije que regresar a casa siempre me da gusto, pero este es un momento difícil no sólo para Pumas sino para el mundo, y que cuenten conmigo en un futuro cuando haya otra etapa que coincida. Yo no hablé con Chucho ni de dinero, ni de refuerzos, simplemente le dije que prefiero dejar que pase el momento difícil que está viviendo el mundo”, confesó para ESPN.

Hugo Sánchez tiene crédito por haber entregado un bicampeonato a los Pumas en el año 2004, épocas cuando los universitarios eran uno de los mejores equipos de México, plagado de jugadores seleccionados y canteranos con chispa.

