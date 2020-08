Inés Sainz relató su dura experiencia con José Ramón Fernández

MÉXICO.- El proponer un proyecto a su antiguo jefe en TV Azteca no resultó nada grato a Inés Saenz, quien durante una entrevista con Javier Alarcón recordó aquel frustrante momento, en donde se llevó los regaños de José Ramón Fernández.

La conductora narró el suceso, dando como preámbulo la idea de un proyecto en el cual ella iba a entrevistar a grandes figuras del deporte, de hecho, tenía un demo con Luis Figo de invitado, mismo que también contenía a posibles patrocinadores; sin embargo, Fernández tomó eso de mala manera.

“Tiene una reacción muy contraria a lo que yo esperaba, él se enoja, agarra los contratos, los avienta en la mesa y me dice que no le voy a venir a enseñar cómo se hace la televisión, que no tenía yo la autorización para estar haciendo por mi cuenta todas estas cosas y que eso no iba a salir nunca al aire y que me fuera”, recordó la queretana.

Después de eso, Sainz acudió con el mandamás de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien contrario a José Ramón, se vio accesible y le abrió las puertas a la periodista para que presentara su programa.

“Cuando lo ve Ricardo me dice ‘¿cómo se llama tu programa?’, le respondí ‘DXtips’, habla por teléfono y dice: ‘a partir de este domingo, a las 11:30 de la mañana, sale el programa ‘DXtips’ con Inés Sainz y José Ramón Fernández no lo puede tocar’, es de deportes pero no va por la fábrica de deportes”, declaró.

Al día de hoy, Fernández y Sainz no tienen ningún resentimiento, además, cada uno ha trazado una vasta trayectoria en los medios de comunicación, en donde son referentes del periodismo deportivo mexicano.

Cargando...