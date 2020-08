‘Innové le forma de tirar penales’: Hugo Sánchez se vio en Raúl Jiménez

MÉXICO.- El momento goleador que vive Raúl Jiménez en el Wolverhampton hace que figuras actuales y retiradas del futbol lo llenen de elogios. El caso más reciente fue el de Hugo Sánchez, quien mientras aplaudía lo hecho por el canterano americanista, recordó sus momentos de gloria cuando jugaba para el Real Madrid y la Selección Mexicana.

“Raúl Jiménez me hizo recordar con ese gol ante el Olympiacos mi época de jugador, en especial mi etapa en la Selección Mexicana y la manera en que innové la forma de tirar penaltis. No lo dije en su momento porque no quería que los porteros rivales supieran mi estilo de ejecución, pero junto al Tri ensayé una y mil veces la manera de lanzar sin mirar el balón y viendo fijamente al portero», escribió Sánchez en su columna de ESPN Digital.

“Colocaba el esférico, arrancaba tres o cuatro pasos y antes de tirar, mi mirada iba directo al portero; tal como lo hace Raúl, hacía yo una paradiña y él hace un saltito, para provocar que el arquero se moviera hacia un lado y yo decidiera dónde tirar el balón”, narró a paso específico.

«Raúl Jiménez me hizo recordar con ese gol ante el Olympiacos mi época de jugador… y la manera en que innové la forma de tirar penaltis» La pluma de @hugosanchez_9 ✍#OpiniónESPN https://t.co/MlFrM4OOSx — Futbol Picante (@futpicante) August 7, 2020

Cerrando su opinión, ‘Hugol’ afirmó esperar más de estos buenos momentos de Jiménez, a quien desearía ver en otro club europeo de mayor arrastre y convocatoria.

“Espero que siga de esta manera para romper más récords, tal como lo hizo superando a Chicharito Hernández en la Premier League. Esta temporada suma 17 goles en la Premier y 10 más en competiciones europeas, esto significa que es el mexicano con más goles en el futbol inglés. ¡Qué siga la buena racha! Con esto, Jiménez tendrá la oportunidad de decidir un destino mejor para seguir creciendo y brillando”, puntualizó.

Cargando...