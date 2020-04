Israel Jiménez catalogó a Egidio Arévalo de ‘miedoso’

MÉXICO.- Las picantes declaraciones lanzadas por Egidio Arévalo ya tuvieron respuesta inmediata. Fue Israel Jiménez, actual elemento de Bravos que le volteó la tortilla al mediocampista uruguayo, esto al considerar que él es el miedoso y todo por negarse a cobrar el quinto penal en la tanda de Pumas–Tigres que terminaron ganando los regios curiosamente con acierto del ‘Piloto’.

“Claro, son cosas que uno no sabe por qué, yo creo que él es más miedoso porque se puso nervioso en ese partido, en la Final de Pumas que no quiso tirar penal. Yo creo que él es el que tuvo miedo, no sé porque anda diciendo que los mexicanos tuvimos miedo, el equipo o los compañeros. Era el quinto penal él y no quiso y cambiaron que fuera Guido (Pizarro)”, recordó a Multimedios.

🔥 El 'Cacha' es más miedoso porque se puso nervioso en ese partido (Final de Copa Libertadores), también en la Final contra Pumas no se atrevió a tirar un penal. Él fue el miedoso 😱 🗣 @Isra_jimenez2 #SomosMD 📺 pic.twitter.com/TloEDcUvDq — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) April 29, 2020

Ayer Arévalo fue la nota en la Ciudad de las Montañas, pues consideró que sus excompañeros de Tigres, sobre todo os mexicanos, quedaron asustados cuando salieron al terreno de juego del Estadio Monumental de River Plate, club que a la postre derrotó a los Felinos y se llevó el cetro a sus vitrinas en el año 2015.

Cargando...