Jackson Martínez con interés de retirarse en Colombia

COLOMBIA.- Imposible olvidar a Jackson Martínez, un centro delantero colombiano que rompió la Liga MX y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia para los extintos Jaguares de Chiapas, club en donde militó desde el 2009 al 2012.

Ahora, en el ocaso de su carrera, Martínez le confirmó a ESPN que uno de sus deseos es retirarse en su tierra natal, pero concretamente en el Deportivo Medellín, club en donde debutó en el año 2005.

«Contemplo la decisión de retirarme, pero aún no la he tomado. Voy a ver si juego uno o dos años más o si definitivamente paro. Mi anhelo es terminar la carrera en Colombia, aunque esos factores no dependen exclusivamente de uno, pero es lo que quiero. Me gustaría terminar en Medellín, donde todo comenzó, pero no le cierro las puertas a otros equipos», relevó el ariete.

El delantero de 33 años actualmente juega en el Portimonense de Portugal, liga en donde tuvo un gran paso con el Porto, con quien fichó después de dejar huella en Chiapas.

Con los Dragones conquistó una Liga y dos Copas, después firmó con el Atlético de Madrid y posteriormente con Guangzhou Evergrande de China, pero en ninguno de estos dos últimos clubes tuvo momentos para destacar en ámbitos individuales.

Cargando...