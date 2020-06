Jaguares reaparece y manda picoso mensaje a la afición de Monarcas

CHIAPAS.- Parece ser que no a todos molestó la mudanza de Monarcas desde Morelia hasta Mazatlán, Sinaloa. Prueba de ello el mansaje que los Jaguares de Chiapas le mandaron al público michoacano, de quien no tienen recuerdos muy gratos.

En su cuenta de Facebook, Jaguares publicó una imagen de una carta del juego UNO, la cual quiere decir “regresar turno”, esto recordando lo sucedido en el Clausura 2017, cuando Morelia mandó a los chiapanecos al descenso y a la desaparición con un agónico gol de Raúl Ruidiaz ante Monterrey en la última jornada de aquel torneo.

Esto no es algo nuevo para los Jaguares, quienes en al año 2013 se mudaron a Querétaro para que dicho club no descendiera. El estado de Chiapas no se quedó sin futbol y adquirió la franquicia del San Luis F.C, cuya ciudad se quedó sin balón por algunos años hasta la llegada del Atlético San Luis

Cargando...