Javier Aguirre bromea pese a malos resultados

LEGANÉS, España.- Al mal tiempo, buena cara. Ese refrán fue aplicado por Javier Aguirre, técnico del Leganés que a pesar de que los buenos resultados lo han desamparado, no pierde el buen sentido del humor que lo caracteriza y que suele arrancarles algunas carcajadas a los miembros de la prensa española.

Este viernes en rueda de prensa, Aguirre cedió ante los medios de comunicación y antes de dar explicaciones futboleras, hizo una recomendación a los presentes para que no sintieran tanto frío en los pies.

‘El Vasco’ se despojó de uno de sus zapatos y mostró su pie izquierdo cubierto por un material que le permite cubrirse de los helados céspedes ibéricos.

“No me cuesta nada, estoy igual, pasa que hoy hacía mucho frío, apenas me estoy recuperando, tengo los pies congelados, p*** madre, te los voy a enseñar, te voy a enseñar un truco, porque cuando hace frío, pónganse bolsas, así mira. Antes usaba bolsas, ahora me envuelvo con el papel de cocina”, reveló.

🤣🤣🤣 La nueva joya de Javier Aguirre 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/xyRqVTP8Gm — Sergio Dipp (@SergioADippW) March 6, 2020

Los Pepineros marchan en el lugar número 19 de la clasificación con 20 puntos. Además, arrastran tres partidos consecutivos sin triunfo y esperan que la racha sea cortada el próximo domingo ante el Villarreal en la jornada 27 de LaLiga.

“Quedan buenas sensaciones, nos sobrepusimos y el equipo está vivo. Eso sí, con empates no nos podemos salvar”, fueron las palabras del mexicano, quien espera que el barco se levante del bache en el que han caído.

