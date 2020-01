Javier Aguirre buscó fichar a Diego Lainez para el Leganés

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Diego Lainez tuvo la oportunidad de salir del Real Betis en este mercado invernal pero por el entrenador del equipo, Rubi, su salida no se concretó.



De acuerdo con información del diario Marca de España, Rubi no estaba seguro en dejar ir a Lainez para no carecer de opciones a la ofensiva en un futuro.



Javier Aguirre, estratega mexicano del Leganés quizo incorporar a su compatriota para que tenga más minutos en el terreno de juego.



Finalmente, todo parece indicar que el ex jugador del América seguirá con los «verdiblancos» por lo menos este cierre de temporada.

