Javier Shagún ‘noqueó’ al cáncer

Con un gancho fulminante y un recto poderoso, Javier Shagún dejó en la lona al cáncer, enfermedad que le había traído problemas desde hace ya algunos meses atrás.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Javier hizo oficial ésta noticia que llenó de alegría a sus seguidores y colegas, quienes no dudaron en felicitarlo.

El reportero se dijo vencedor luego de hacer sonar la campanilla que se encuentra ubicada en el centro médico que atendió sus tratamientos oncológicos.

Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer.

Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron.

Shagún es conocido por su gran labor al hacer reportajes de color, mismos que decoró semana a semana para su antigua empresa. Además también solía narrar boxeo y WWE.

