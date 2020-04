Jérémy Ménez se confiesa: ‘no trabajé lo suficiente’

FRANCIA.- Desde su debut y participación con selecciones menores, Jérémy Ménez era considerado una joya francesa que en un futuro se colocaría en la palestra del futbol mundial, cosa que no terminó por darse de ese modo.

En una entrevista para el periódico italiano Gazetta dello Sport, Ménez entró al confesionario y aceptó no haberle puesto el empeño suficiente a su carrera cuando ésta apenas comenzaba, pues creía que el talento lo era todo. Por si esto fuera poco, el galo reveló que era receptor de muchas comparaciones, algunas de ellas enfocadas con el ya retirado y ganador de Balón de Oro, Kaká.

«Podría haber hecho mucho más, pero no trabajé lo suficiente. Pensé que el talento era suficiente. En el entrenamiento, dijeron que yo era tan fuerte como Kaká, luego hice algunas tonterías. Era joven, pero nunca sentí la presión. Esta palabra no me representa «, mencionó el volante.

Jérémy también habló un poco de aquel episodio al cual le dio la espalda, en donde osó rechazar al Manchester United de Sir Alex Ferguson por quedarse en Francia y permanecer con el Mónaco.

“Ferguson me quería, así que fui a Inglaterra para ver las estructuras. Todo fue fantástico, pero no tenía ganas de salir de Francia. Yo era muy joven, no me arrepiento. Estaba seguro de que llegaría el mejor club. No tenía miedo”, señaló.

Ménez dio el salto a Italia donde jugó para equipos importantes como la Roma y el Milán; pero también tendría una oportunidad en el Paris-Saint Germain; luego de un bache futbolístico llegó al Club América de México en donde no encontró su mejor versión. Actualmente y con 32 años de edad, el mediocampista ofensivo participa en a Segunda División Francesa con el Paris FC.

Cargando...