Jesús Zavala recordó ofertas extranjeras cuando militaba en Monterrey

CIUDAD JUÁREZ.- Hoy es nuevo refuerzo de los Bravos, pero Jesús Zavala es uno de los consentidos de la afición de los Rayados del Monterrey, club en donde tuvo el mejor desempeño de su carrera, siendo parte fundamental de la época dorada que los norteños plasmaron con Víctor Manuel Vucetich al mando.

En una entrevista con el portal Mediotiempo, el centrocampista reveló que cuando pertenecía a Rayados, varias ofertas del extranjero tocaron a sus puertas, una especialmente del Espanyol, cuando dicho club era dirigido por el mexicano Javier Aguirre. No obstante, las condiciones de transferencia no fueron precisamente las que él y la directiva albiazul esperaban.

“De hecho era cuando estaba Aguirre allá, pero querían que fuera a préstamo y no le convenía a Rayados ni a mí. Tenía esa ilusión de poder jugar allá. Lo hablamos y por esa cuestión no pude ir. Hubo una (oferta) en Arabia y en Bélgica, pero Rayados no quería y había mejora de contrato y por eso permanecí en Rayados«, declaró.

Por último, Zavala aceptó que emigrar el futbol europeo no es un tema sencillo, sin embargo, sí celebró que las puertas se abran cada año con más frecuencia.

“Es complicado, pero ahora los clubes están más abiertos, por eso hay más mexicanos que tuvieron la fortuna de ir a Europa y qué bueno, porque abren la puerta para los demás jóvenes que están acá y esperamos sean más mexicanos, hay muy buena calidad y ojalá se le abran las puertas y demostrar que el mexicano está para grandes cosas”, terminó.

