José Basanta podría retirarse en Estudiantes de la Plata

MONTERREY.- La continuidad de José María Basanta en los Rayados no está asegurada. A pesar de haber analizado un posible retiro con la playera albiazul, el defensor manifestó que los planes han cambiado tanto que ahora visualiza un retiro en los Estudiantes de la Plata, club en donde debutó en el año 2003.

«Sería algo muy bueno terminar mi carrera en Estudiantes. En su momento pensé en cerrarla en Monterrey, pero hoy me siento bien y si en junio me sucede lo mismo, veré si está esa oportunidad. Si me abren las puertas para jugar ahí bienvenido sea, porque arranqué en ese club y con Seba (Verón) tengo una buena relación», dijo Basanta para Cielosports.

‘Chema’ no escondió el cariño que le tiene a Rayados, pero también volteó a ver al lado familiar y añadió que el regresar a Argentina es algo que él y sus seres queridos tienen en mente.

​»Hace diez años que estoy en México, me tocó conseguir objetivos importantes con el Monterrey y eso me pone muy contento. Pero la decisión familiar es volver a la Argentina«, declaró.

José María es uno de los jugadores históricos del Monterrey, pues aunado a la cantidad de años jugados para dicha institución, los logros y los títulos conseguidos reflejados en tres ligas, una Copa, cuatro Concachampions y dos terceros lugares en cuatro Mundial de Clubes jugados.

