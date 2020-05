José Manuel de la Torre desconoce sobre supuesto interés del Toluca en Renato Ibarra

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Todo parece indicar que no habrá una segunda oportunidad para Renato Ibarra en el América luego de su escándalo de violencia familiar.

Los rumores colocaban al ecuatoriano como posible candidato para reforzar al Toluca pero el entrenador de los Diablos Rojos, José Manuel de la Torre desconoce sobre esta posibilidad.

El ‘’Chepo’’ habló en exclusiva para ESPN, donde aseguró que esta información ha surgido de los medios de comunicación y el no sabe nada de momento.

«Ustedes (los medios) son los que manejan esa información, yo no tengo esa información directamente de mi directiva y de mi gente directa, no me gusta opinar sobre cosas que no tengo conocimiento, que no tengo información porque se vuelven rumores y se vuelven un montón de cosas que no nos llevan a ningún lugar y que tampoco es prudente dentro de mi posición mencionar situaciones de este tipo, siempre me mantengo al margen y de momento no hay nada»

