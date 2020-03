Jugadores de Chivas tuvieron convivencia posconcentración

CIUDAD DE MÉXICO.- Los escándalos extracancha de las Chivas continúan y aunque en esta ocasión no se trató más que de una simple convivencia, las cámaras de las revistas de espectáculos siguen capturando rostros de futbolistas del Rebaño.

Luego de terminado el periodo de la miniconcentración de la Selección Mexicana Sub-23 del pasado 26 de febrero, varios jugadores de Chivas aprovecharon su día libre acudiendo a un restaurante en Polanco, CDMX.

De acuerdo con el Diario Récord, José Juan Macías, Alexis Vega y Alan Cervantes tuvieron una convivencia en el lugar antes mencionado, el cual, minutos más tarde recibió la visita de dos mujeres, una de ellas amiga de ‘JJ’.

Como que Alexis Vega no entendió bien eso de las medidas de prevención del #Coronavirus….

No saludar de mano, no besar, no compartir fluidos…

Pero bueno, la calentura antes que la contingencia sanitaria.

🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/dydmkbvfMn

