Jugadores de la MLS encontrarían acomodo en Liga MX

MÉXICO.- La buena relación que existe entre la Liga MX y la MLS no está en tela de juicio y conforme pasan los años, parece que esa amistad y visión de negocios se estrechan cada vez más.

Muestra de ello lo que podría ocurrir el próximo mercado de pases invernal, en donde muy posiblemente veamos la llegada de actuales jugadores de la Primera División estadounidense a su similar mexicana, esto según el diario Récord.

La pandemia no cesa en Estados Unidos y es debido a eso que se aproxima un parón muy grande que ocasionará que muchos futbolistas de la MLS sean traspasados a clubes de la Liga MX, esto bajo sesiones de préstamo, con la intención de no perder ritmo futbolístico rumbo a la próxima Temporada 2021 que ya no será disputada en la burbuja de Orlando.

Con esto se abre la posibilidad de volver a ver en territorio mexicano a jugadores como Alan Pulido, Rodolfo Pizarro, Oswaldo Alanís o Jürgen Damm, siendo fichados por alguno de los 18 clubes del máximo circuito. Por su parte, Javier Hernández y Carlos Vela, aunque pasarán por la misma situación, será difícil que se animen a jugar en Liga MX, aunque nada se puede descartar.

La MLS recién acabó su torneo estilo Copa del Mundo, en donde vio salir campeón al Portland Timbers, quien además de un trofeo se llevó a casa un boleto para la próxima edición de la Concahampions. Además, recién ayer se reanudó la Temporada 2020, misma que se estima que finalice el día 4 de octubre.

