Jürgen Damm confirmó que no renovará con Tigres

MONTERREY, México.- Entre lágrimas y con un nudo en la garganta fue como Jürgen Damm notificó a los medios de comunicación que su vínculo con el Club Tigres terminará el próximo verano, cosa que desde hace algunos días había circulado de manera extraoficial, apuntando inclusive, que su futuro próximo estaría en el futbol de la MLS.

Desde el Estadio Universitario, Damm se dio el tiempo para aclarar la situación y fue ahí cuando confirmó que su etapa como felino terminará al finalizar el Clausura 2020, torneo que significa su finalización de contrato con los universitarios.

“Antes de que se hagan mas historias… tengo contrato hasta junio, estoy muy agradecido con la institucion que durante estos 5 años me han arropado y respaldado en momentos de lesiones o extracancha, siempre he tenido su apoyo.”

“Creo que consultándolo con mi familia, esposa e hija, lo mejor es tomar otro camino y creo que no hay nada más que agradecimiento con esta institución, voy a cumplir mi contrato como profesional, creo que siempre traté de dar lo mejor de mí y de ser un profesional dentro y fuera de la cancha, pero uno lo que busca es tener más oportunidad y aunque aquí me la dieron, creo que lo mejor es eso, con la institución siempre habrá mucho cariño. Eso es todo no voy a cntestar ni a que equipo ni nada más”, dijo en conferencia de prensa.

Llegó a las lágrimas Jurgen Damm al agradecerle a Tuca y a la directiva sobre el apoyo que le dieron en la institución felina. @CentralFOXMX pic.twitter.com/kCxDpuvsf8 — Sergio Treviño (@sergiotrevino9) February 25, 2020

Damm llegó a los Tigres para el Apertura 2015 y durante todo este tiempo ha levantado cuatro campeonatos de Liga y tres de Campeón de Campeones.

