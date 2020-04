Jürgen Damm descartó entrar al quite en la E-Liga MX

MONTERREY.- Tras ver caer a su equipo por un aplastante 6-0 en la jornada 3 de la E-Liga MX, los aficionados de Tigres lamentaron la actuación de Francisco Venegas e inmediatamente pidieron ver en acción a Jürgen Damm en próximos encuentros, pues según el jarocho, “es el mejor del equipo” cuando de videojuegos se trata.

No obstante, Damm no fue considerado para participar en primera instancia y hoy en un pequeño escrito lo repitió, jurando que no jugará, y esto no debido a alguna cuestión de orgullo, sino de entendimiento.

A toda la afición🐯⚽️ pic.twitter.com/k3vL7lZbMe — Jürgen Damm (@jurgendammr25) April 18, 2020

“A mí nunca me consideraron desde un principio para la E-Liga y prácticamente para nada relacionado al equipo desde que anuncié mi salida. NO pienso ya participar. No es un tema de orgullo, simplemente pienso que las cosas no se deben forzar y que hay que respetar las decisiones tanto del club de no ponerme como la mía de salir en verano”, escribió.

Tigres sigue sin ganar en la E-Liga MX. En tres partidos solo suma un punto, el cual que fue conseguido gracias al empate ante Atlético de San Luis en la jornada 1, misma que disputó Julián Quiñones.

Cargando...