Kobe Bryant y su incondicional amor hacia la población latinoamericana

Se fue uno de los más grandes de la NBA, Kobe Bryant. A sus 41 años de edad, el mítico dorsal ‘24’, su hija, ‘Gigi’ y siete acompañantes más, vieron la muerte ayer domingo, cuando el helicóptero en el que viajaban hacia Fresno, California, a un partido de basquetbol colegial se desplomó en la zona de Calabasas.

Fue en el año 2016 cuando Kobe Bryant puso punto final a su brillante carrera dentro de las duelas y en su conferencia de prensa, fue cuestionado acerca del significado que tiene para el todo el apoyo que recibió de los aficionados latinoamericanos, algo que destacó de forma muy importante no solo en aquella ocasión, sino a lo largo de toda su trayectoria.

No conocías bien a #KobeBryant? En menos de 2 minutos te vas a dar cuenta de lo que fue en este video.



Lo que dijo en español y sobre los latinos la noche de su retiro.



UNA VERDADERA LEYENDA.



“Los fans latinos fueron los que me abrazaron más cuando yo llegué aquí. Yo les dije, ‘Dame dos años o tres para poder hablar un poco español’ y ahora, mi español no es muy bueno, pero puedo hablar un poquito. Ellos (los latinos) significan todo para mí, tener una esposa mexicano es un significante, no puedo imaginar cuando fui pequeño, Michael Jordan, Magic Johnson, Elgin Baylor, Jerry West, esos serán mis ídolos y estar sentado squí y ser una de esas personas para esos jugadores no puedo imaginarlo”, señaló, con un fluido español.

Por último, la leyenda de los Lakers respondió que su legado se suma en dos cosas: la pasión y el amor hacia el basquetbol.

“Tienen que jugar con mucha pasión, ama este deporte, eso es el regalo que puedo dejar, con el futuro de la NBA. Esas dos cosas voy a regalar”, señaló.