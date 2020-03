ESTADOS UNIDOS.- Continúan las modificaciones en los equipos de la NFL de cara a la temporada 2020.

Ahora fueron los Chargers quienes dieron a conocer su nuevo logo, mismo que no representa grandes modificaciones pero que sí son posibles de contrastar en el anterior utilizado.

El nuevo escudo de los californianos mantiene el tradicional rayo, pero ahora su delineado es diferente, al igual que su color, pues dejan atrás el azul marino para quedarse con el azul cielo, el cual seguirá siendo acompañado por el amarillo del rayo solar, según el propio equipo.

Otra situación que cambió fue la tipografía y lo podemos ver en la misma gráfica, en donde se percibe un par de rayos debajo de las letras ‘A’ que componen al nombre de la ciudad: Los Angeles.

New look Chargers. More to come soon #boltup https://t.co/wpf8RDwx8h

— Hunter Henry (@Hunter_Henry84) March 24, 2020