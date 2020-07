La crítica que Javier Alarcón le lanzó a Raoul ‘Pollo’ Ortiz

MÉXICO.- El fanatismo hacia un club dentro de los que laboran en los medios de comunicación es una cosa muy criticada y señalada por el televidente, quien últimamente, identificó a Raoul Ortiz como ‘un aficionado más’, puntualmente del América, equipo que sin empacho alguno suele alabar públicamente.

Eso lo identificó su exjefe en Televisa Deportes, Javier Alarcón, quien durante una charla con Andrés Vaca, comentó que el ‘Pollo’ tiene mucho talento en los micrófonos, pero algo lo obstaculiza y eso es, precisamente el fanatismo hacia las Águilas.

“Al Pollo le ha costado más el camino. A mí me parece que el chavo que tiene talento y ha tardado un poco por diferentes razones. Yo se lo he dicho, quizá es demasiado inconsciente de su americanismo, creo que sí se desborda el Pollo. Pero en fin es un gran chavo, que no se desespere”, dijo el hoy comentarista de Imagen TV.

Por otro lado, el propio Alarcón identificó que Ortiz se ganó el odio de muchos aficionados al querer opinar con una edad tan corta, pues se considera que para ello el periodista debería de tener más experiencia y camino recorrido en el área en donde se desempeña.

“Cuando empiezas a opinar teniendo 19 o 20 años, la gente dice: ‘te tienes que ganar esa autoridad’, y en general cae muy mal que empieces a hacer juicios de valor tan contundentes siendo tan joven y tan nuevo. La audiencia espera que te ganes ese reconocimiento con el tiempo, yo creo que eso le pasó al Pollo que empezó a hacer juicios muy contundentes», puntualizó el especialista.

