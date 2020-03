La indirecta de Eduardo Vargas al ‘Tuca’ Ferretti

MONTERREY.- Conforme pasan los torneos del futbol mexicano, Eduardo Vargas se transforma en un futbolista menos determinante y eso lo adolece Tigres, quien con un errático Enner Valencia, solo tiene en André-Pierre Gignac a un delantero que marca la diferencia en los momentos más importantes de los partidos.

Poco a poco Vargas se ha ido sumiendo en el banquillo de suplentes, cosa que no es de su agrado, además señaló eso como un factor importante en el grado de confianza perdida con su club, no así con la Selección de Chile, en donde sigue dando buenas cuentas cada vez que es convocado.

«En el Club no sé si es por los técnicos o no sé qué he estado haciendo mal que a veces me colocan y a veces no. Va mucho más en la confianza que me da el técnico. Todos los de la selección me la han dado al máximo y por eso he rendido», dijo Edu en entrevista a Bolavip, tirando una clara indirecta a su actual entrenador en Tigres, Ricardo Ferretti.

Durante el presente Clausura 2020 Vargas solamente ha disputado 271 minutos, mismos que ha aprovechado para marcar un gol.

