La motivación de Diego Alonso previo a la Final Regia Internacional

MONTERREY.- En el documental del Club de Futbol Monterrey respectivo al 75 aniversario del equipo, fue posible ver mucho contenido inédito previo y post a varios de los partidos más importantes de la historia del conjunto albiazul.

Uno de ellos fue el sucedido la noche del 1 de mayo del 2019 cuando Rayados recibió la visita de los Tigres en la Gran Final de Vuelta de la Concachampions 2019.

Minutos antes de saltar en la cancha, cuerpo técnico y jugadores se hicieron uno solo y prestaron atención a las palabras de Diego Alonso, extécnico del equipo que en aquel entonces se encargó de llenar los tanques de motivación de todos y cada uno de sus pupilos.

En ese enérgico discurso se pudo ver el realce de Alonso hacia la unidad y al no desacompañamiento, a terminar el juego con los mismos once jugadores, no caer en desconcentraciones y apoyar en todo momento cuando el rival tuviera sus mejores momentos del partido.

📹| 90 minutos para demostrar que somos nosotros los que debemos ser Campeones 💬 ¡Hay que abrazar la historia! Final Concacaf @TheChampions 2019 🏆🌟 #75AñosRayados 💙⚪️ pic.twitter.com/wt0CH12pPY — Rayados (desde 🏡) (@Rayados) June 29, 2020

La historia es por todos conocida. Rayados y Tigres igualaron a un gol, pero el triunfo que los albiazules consiguieron en la ida (0-1) hizo que se ganaran su cuarto boleto histórico al Mundial de Clubes, en donde consiguieron el tercer lugar del certamen.

