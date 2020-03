LA Rams cambiarían su escudo para la temporada 2020

LOS ANGELES, Estados Unidos. Todo indica que la restructuración de franquicia que han estado implementado los LA Rams no solo involucró mudanza y cambio de colores, pues durante las últimas horas ha surgido un fuerte rumor que avisa un posible cambio de logotipo.

Todo comenzó con un video en donde se aprecia a un trabajador de la institución removiendo el actual escudo del conjunto californiano.

Ahora, a través de redes sociales se pudo ver la imagen de una gorra del equipo con un logotipo muy distinto al ya por todos conocido. Dicha prenda, se pretende que sea entregada a los nuevos jugadores que fichen por los Rams en el Draft a realizarse los días jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de abril.

Photos leaked of the LA Rams new logo on Reddit. According to @CharlesRobinson, the leak is legitimate. pic.twitter.com/QfPgOUfJi9

— NFL Weekly Talk (@NFLWeeklyTalk) March 8, 2020