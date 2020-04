La razón por la cual AMLO no usa cubrebocas

MÉXICO.- Día con día, las cifras del coronavirus en México se actualizan y la línea es ya preocupante, pero causa extrañeza que a pesar de esto el presidente de la nación reparta sus conferencias sin cubrebocas o demás instrumentos que le ayuden a prevenir un eventual contagio.

AMLO fue claro y manifestó que si no ha portado cubrebocas es porque Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud, no le ha hecho ninguna recomendación al respecto.

“No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo. Le pregunté y él ya tiene toda una explicación sobre eso, que ya la ha dado, y pídansela, entonces yo hago caso”, señaló.

#ConferenciaPresidente | Jueves 30 de abril de 2020 https://t.co/icUJvM6fRd — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 30, 2020

El mandatario explicó que el formato de La Mañanera continuará su línea hasta que las cosas lleguen a un extremo importante. Además, reiteró la importancia de mantener una sana distancia y de no permitir la entrada a los reporteros mayores a 50 años, pues su edad los hace más vulnerables a contagiarse.

