La Volpe ve a  Miguel Herrera preparado para dirigir en Europa

MÉXICO.- En la actualidad, uno de los mejores técnicos mexicanos es Miguel Herrera, actual timonel del Club América que recientemente ha sido objeto de análisis en España, pues se dice que es uno de los candidatos que el Real Betis tiene en la baraja de posibilidades.

Si está o no preparado, ha sido tema de análisis en las mesas de debate en México y un entrenador de mucha experiencia como lo es Ricardo La Volpe, dio su punto de vista, afirmando que, en efecto, Herrera está listo para dirigir en Europa.

«¿Cómo no va a estar preparado?, sin ninguna duda puede ir a Europa; ya estuvo en el Mundial. Manejó figuras, haber ido a una Selección, él no va a tener ningún problema», comentó para Fox Sports.

Lo que La Volpe consideró fue que una de las cosas que podría frenar cualquier posibilidad de salida para el ‘Piojo’ sería el tema salarial, pues difícilmente ganaría más que lo que obtiene actualmente en las Águilas.

«Muchos no van por una situación económica, quizá ganan más acá o están mejor acá y no hay una gran diferencia (con Europa), no es como el técnico argentino. Los grandes DT’s de acá, él, Tuca, algunas veces ganan muy bien», finalizó.

Ricardo La Volpe es un estratega que ha dirigido en varios países del mundo, además de México, el argentino ha trabajado en su propia nación, en Costa Rica y también en Egipto.

Cargando...