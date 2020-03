LAFC, el  responsable de que Carlos Vela no fichara con Barcelona

ESTADOS UNIDOS.- Pasan los meses y la espinita clavada de poder ver nuevamente a un jugador mexicano en el Barcelona sigue doliendo a la afición azteca. El caso más reciente fue el de Carlos Vela, que en su momento fuera pretendido por los catalanes, quienes al final decidieron contratar a Kevin-Prince Boateng.

En entrevista con GQ, Vela confesó que él tenía la intención de vestirse de blaugrana, pero no así su actual equipo, el LAFC, quien rechazó la propuesta del Barcelona.

«El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y, pues, yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: ‘Ah, quiero dos años y si no, no voy’. Dijeron cuatro meses y voy cuatro. Pero no me dio facilidades el club LAFC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí”, declaró.

En otros temas, éstos ligados a la Selección Mexicana, el delantero repitió que no le cierra las puertas al Tricolor, pero también aseguró que su objetivo es que la escuadra nacional implemente un proceso de caras nuevas.

“Hablo de que hagan un proceso desde jóvenes y puedan aprender. Si realmente se me necesita y se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea de dónde vas a estar trabajando, es algo que tomo en cuenta. No haré cualquier cosa por cumplir y decir que ahí estuve. Tiene que ser algo que me guste y que yo guste a la otra parte”, finalizó.

