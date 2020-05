Lámina voladora casi golpea a ciudadanos de Apodaca

NUEVO LEÓN.- Gigante sorpresa la que se llevaron ayer viernes los habitantes de Apodaca, nuevo León, al presenciar un tornado que causó la muerte de una persona de 32 años, pero también severos estragos materiales, por ejemplo la volcadura de cinco tráileres.

