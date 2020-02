Las palabras de Ferretti a Gignac y Guzmán, los protagonistas del show

Por: Luis Garza

El delantero marcó doblete y se confirmó como el máximo anotador histórico del futbol regio; el portero hizo el gol del triunfo.

Noche llena de emotividad para Tigres, pues además de su triunfo, dos de sus jugadores hicieron historia. André-Pierre Gignac, proclamándose como el máximo anotador histórico del futbol regiomontano (con 122 goles) y Nahuel Guzmán, siendo el primer portero de Tigres en anotar un gol, éste, que terminó por catapultar a su equipo a los Cuartos de Final de la Concahampions.

En rueda de prensa, Ricardo Ferretti, timonel felino, destacó las actuaciones de sus dos futbolistas.

«Lo que hizo Nahuel hoy es fuera de lo normal, y no es el único que ha hecho esto. Trato de mantener el equilibrio con mi jugadores. Que no crean, sigan trabajando y siendo humildes. No tengo porque no felicitarlo pero él es bastante grande para saber que la semana pasada fue criticado justa o injustamente y lo aceptó, y hoy eres tachado como eres y va a tener que acepta, no debe de cambiar ni creerse la mamá de Tarzan por haber anotado gol», dedicó a Guzmán.

«De André creo que logra otro récord dentro de nuestro fútbol. Felicitar a los dos y que sigan trabajando como siempre lo han hecho, tiene un gran carácter, un gran espíritu de lucha,» terminó.

