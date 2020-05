¿Le afectó la cuarentena? Ademola Lookman falló clara pelota frente al marco

ALEMANIA.- No todo son goles y alegría en el regreso de la Bundesliga. También existen claras fallas que quitarán un poco el sueño a aquellos delanteros que no estuvieron muy finos frente a la portería, como el caso de Ademola Lookman.

Con el 1-0 en contra del Leipzig, el atacante inglés desperdició dos buenas oportunidad que pudieron haber significado el empate para los Toros.

El primero y quizás el más doloroso error se suscitó al 56’, cuando Lookman no hizo un buen contacto con el esférico y lo mandó por un lado aun estando frente a la portería y con todas las ventajas para poder empatar el encuentro.

Lookman doing his best Ayigbeni impression. No wonder Everton sold him pic.twitter.com/gwUxaTy6vb

Minutos después, el propio Lokman en su intención por sacarse la espina intentó un tiro de media distancia pero pasó sumamente desviado, tanto que hasta golpeó a uno de los camarógrafos, echando así a perder otra oportunidad que bien pudo haber llegado por lo menos al interior del área rival.

lookman’s shot was driven a bit wide, right into one of the people working along the sideline #Bundesliga pic.twitter.com/QVmC9fC4sT

— bruh (@ohnobugsie) May 16, 2020