Leonel López pasaría de América a Pumas

La carrera de Leonel López vivió uno de sus momentos más complicados en el pasado Apertura 2019. A pesar de pertenecer al equipo subcampeón del futbol mexicano, ‘Leo’ no logró ganarse un puesto y no solo eso, sino que también fue blanco de fuertes críticas por parte de los aficionados azulcremas, quienes no veían en él ese nivel que demostró en León o incluso con Toluca.

Leonel López terminó su préstamo con América y así se despidió en sus redes sociales. 👋🏼🦅 pic.twitter.com/Yv8Lw8HCJq — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) December 30, 2019

Ahora, según el diario Récord, López se vestirá de auriazul en las próximas horas. El cuadro de los Pumas de la UNAM solicitará un préstamo a los Diablos Rojos, (club dueño de su carta) y así tratará de fortalecer el mediocampo, que actualmente es compuesto entre Juan Pablo Vigón, Andrés Iniestra y David Cabrera.

Este movimiento en favor de Pumas sería recompensado al Toluca, quien a cambio recibiría al canterano, Kevin Escamilla.

López será el cuarto refuerzo universitario, luego de que se confirmaran las llegadas de Sebastián Saucedo, Favio Álvarez y próximamente de Johan Vásquez.