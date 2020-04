Leyendas africanas explotan en contra de propuesta médica

Exfutbolistas como Didier Drogba y Samuel Eto’o son todas unas leyendas del futbol mundial y por supuesto de África. Durante toda su carrera como futbolistas han recalcado su plena protección hacia su raza y hoy no fue la excepción.

Luego de darse a conocer la intención que ciertos equipos médicos tenían de experimentar la vacuna ante el coronavirus con la población de África, la idea fue estrellada en una pared construida por un grupo de leyendas del deporte de dicho continente, quienes no dudaron un solo instante en responderles de la manera más contundente posible.

«Es totalmente inconcebible que tengamos que seguir soportando esto. África no es un laboratorio de pruebas, no tomen a los africanos por cobayas (conejillos de indias)”, dijo Didier Drogba, histórico de Costa de Marfil y el Chelsea.

It is totally inconceivable we keep on cautioning this.

Africa isn’t a testing lab.

I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.

Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv

— Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020