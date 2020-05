¿Liguilla a Knock-Out? Dueños plantean escenarios

MÉXICO.- El tema de la pandemia del coronavirus mantiene preocupado a más de un dueño de los 18 equipos de la Liga MX. No existe ni siquiera fecha tentativa de regreso y las pérdidas económicas que han emergido a partir del parón cada vez se hacen más grandes.

En cualquiera de los casos, reanudar el Clausura 2020 es una medida que no es negociable en las oficinas de la FMF, no obstante, aún se desconoce cómo se llevaría a cabo el desarrollo del mismo, comenzando por el tema de la Liguilla.

De acuerdo con la columna de ‘El Francotirador’ de Récord, existe una alternativa para que la Fiesta Grande no sea tan extensa y no consuma más días de los que aún existen en el colchón rumbo al Apertura 2020. La medida es, jugar los partidos de Liguilla a un partido y no a dos, como es ya toda una costumbre.

Las inconvenientes

El escenario no es sencillo. Aunque sería igual de espectacular, eso involucra que los lugares 5, 6, 7 y 8 no tengan partidos de local, cosa que afectaría los temas de taquilla, de contrato de televisión y por supuesto, de publicidad estática.

Los días avanzan y el desconocimiento abunda en la Liga MX, cuyos equipos podrían regresar a los entrenamientos en este mismo mes de mayo, eso sí, con todas las restricciones posibles, evitando contagios por COVID-19.

