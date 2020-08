Lita no descarta regresar a WWE

ESTADOS UNIDOS.- La vuelta de una de las luchadoras más importantes en la historia de toda la WWE podría presentarse próximamente.

Durante la emisión del podcast After The Bell, Amy Christine Dumas, mejor conocida como Lita, reveló que está dispuesta a volver a los cuadriláteros, siempre y cuando sea para una historia breve, pues considera que la actual división femenina de WWE se encuentra bien posicionada.

“Estoy dispuesta. Estoy muy dispuesta. No puedo decir que nunca volviera a estar en el ring, me faltaría algo, pero creo que sería una oportunidad divertida y un buen objetivo a corto plazo y algo que agregar al currículum”, confesó.

“Ellas no me necesitan, la división Femenil no necesita a Lita, al igual que todos en WWE, las chicas están haciendo cosas geniales. Si las estrellas se alinean, tal vez yo podría estar en el ring junto a ellas”, añadió la exCampeona Femenina

Durante los inicios de la década de los 2000, Lita era una de las luchadoras más reconocidas del mundo. Su rudeza y manera de hablar frente al micrófono fue algo que la catapultó a los más altos planos de RAW y SmackDown, divisiones en las que participó hasta el año 2006, cuando puso final a su carrera.

Cargando...