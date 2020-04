Llega el coronavirus a la WWE

ESTADOS UNIDOS.- De acuerdo con información de Fightful y Pro Wrestling Sheet, la WWE ha localizado un caso positivo de COVID-19 uno de sus trabajadores, quien ya se encuentra aislado y al parecer, recuperado de dicha enfermedad.

WWE Talent Say Company Sent Memo About Positive Coronavirus COVID-19 Test https://t.co/C5eV9p0u95

El nombre de la persona no fue expuesto, pero sí se detalló que no pertenece al roster de la empresa, sin embargo sí suele aparecer en televisión.

“Acabamos de recibir una notificación de que (nombre censurado) fue diagnosticado con COVID-19. Los médicos de WWE hablaron con (nombre) esta mañana e informaron que (él/ella) tuvo contacto por última vez con alguien de WWE el 26 de marzo en el Performance Center. Como saben, (nombre) no es un intérprete dentro del ring y creemos que este asunto es de bajo riesgo para usted según la siguiente cronología”, comenta el reporte conseguido por Fightful.

