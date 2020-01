Lo deja satisfecho el partido ante Atlas

Por: Felipe Galindo

Tras cosechar su primer victoria del Clausura 2020 ante Atlas el pasado sábado, Ricardo Ferretti está satisfecho por el funcionamiento del equipo, a pesar de tantas ausencias que tuvo en la última semana.

«De las cosas que me dejo muy satisfecho con tantas circunstancias como las que mencionas y el equipo se vio muy bien. Durante la semana de no haber ganado y acrecienta muchas cosas con las lesiones parecía que el mundo se venía encima”, señaló Ferretti.

Admitió también que tiene confianza en todo su plantel, debido que sus jugadores que salen habitualmente en el cuadro titular no vieron acción este fin de semana como Rafael Carioca y Guido Pizarro.

«Confianza siempre ha habido. No sé que tanto hablan de confianza y no sé si algún jugador está desconfiado, pero yo los veo bien. La cosa es que de repente no se dan los resultados que uno pretende y ya empiezan a crear una situación que no existe”, finalizó.

Tigres entrenó con plantel completo a excepción de Rafa Carioca y Hugo Ayala, quienes estarán recuperados a reserva de su evolución.