‘Los beneficiados están en Primera División’: Jorge Mora

GUADALAJARA.- Apenas ayer martes el Ascenso MX dio a conocer que se encuentran trabajando para definir de manera concreta cual será el futuro de dicha plataforma, la cual, todo indica que desaparecerá para darle paso a la Liga de Expansión, misma que no permitirá el ascenso ni descenso de los clubes en sus respectivas categorías.

SUPERLÍDER charló con Jorge Mora, jugador de la Universidad de Guadalajara, quien se mostró seguro de que esa decisión afectará en más de un solo sentido a él y a sus compañeros, quienes ven a la Primera División como único entorno beneficiado.

“Yo creo que los beneficiados están en Primera División. No quieren descender en cinco años, eso es para su beneficio, a nosotros a nada nos beneficia eso porque hemos visto que muchas personas escriben que no pagarían un boleto por ver un partido de sub- 23 (haciendo alusión a la Liga de Expansión), ellos quieren ver a su equipo luchar por ir a Primera División”, aseguró el volante ofensivo.

Mora, consideró que el Ascenso MX es una Liga infravalorada, a la cual no prestan la suficiente atención a pesar de la gran cantidad de jugadores de calidad con la que cuenta y también de la constante cantidad de problemas que suele aquejar semestre tras semestre.

“Muchas cosas que no se comentan que suceden acá en el Ascenso y hasta ahora les están haciendo un poco más de caso. La realidad es que no le hacen caso a la categoría y eso que ha tenido jugadores que han sido ídolos en el futbol mexicano, hay muchos jugadores que el torneo pasado fueron a Primera División, acá hay mucha calidad pero no la saben valorar. Ha sido infravalorado el Ascenso”, aseveró.

Por último, el hijo del histórico Octavio Mora reflexionó sobre el actual momento que el país está viviendo con el COVID-19, cosa que vio como un colchón que benefició para desaparecer la Liga de Plata.

“Estamos con mucha incertidumbre todavía, por no poner las cosas oficiales, se han comentado muchas cosas y nada se ha hecho oficial. La verdad (los federativos) se aprovecharon del momento y de la pandemia que estamos viviendo y cortaron de tajo el Ascenso”, concluyó.

