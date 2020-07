‘Los blancos nunca entenderán lo que es ser negro’: LeBron James

ORLANDO.- Duras palabras las que externó LeBron James, jugador de Los Angeles Lakers en rueda de prensa desde la burbuja de la NBA, en donde fue cuestionado acerca del movimiento ‘Black Lives Matter’, con el cual, se dijo no estar del todo contento, sobre todo con la connotación que se le ha dado.

«A mí no me gusta llamar movimiento al Black Lives Matter. Cuando eres negro, no es un movimiento, es una forma de vida. Nos sentamos acá y decimos que es un movimiento. OK, ¿cuánto va a durar este movimiento? Desgraciadamente, en Estados Unidos y en la sociedad no ha habido ningún movimiento para nosotros todavía. En 2016 Barack (Obama) era nuestro presidente: sabiendo lo que está pasando ahora, ¿podemos decir que esto es un progreso?», comunicó a la prensa.

‘El Rey’, finalizó su declaratoria mandándole un mensaje a las personas blancas, quienes considera que nunca entenderán lo que es vivir en Estados Unidos siendo negro.

«Esto es una forma de vida. Cuando te despiertas eres negro, eso es lo que eres. Sabemos que un paso para otra gente significa que nosotros tengamos que dar cinco. Lo sabemos y es lo que nos hace estar tan unidos y ser tan poderosos, tan únicos, después de todos los obstáculos que hemos superado en la vida. Pero es desolador igualmente. Y no se entiende si no eres una persona de color. Es normal que lo sientan por ellos, pero los blancos nunca van a entender realmente lo que es ser negro en Estados Unidos», puntualizó.

Los Lakers cayeron 108-108 con los Mavericks de Dallas en juego de preparación rumbo a la temporada 2020 del mejor basquetbol del mundo.

